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نادي الإبل يزيد الإثارة في مسابقاته بإطلاق "الشداد"

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صفقات الإبل تتجاوز 151 مليون ريال في أسبوع

نادي الإبل يزيد الإثارة في مسابقاته بإطلاق

أعلن نادي الإبل تنظيم مسابقة جديدة تسمى "الشداد"؛ حيث تحمل كثيرًا من الإثارة والتشويق، ويطلق على الفائز بها راعي الشداد.

وتعدّ المسابقة خطوة موفقة من النادي في بث روح الحماس لدى ملاك الإبل للمشاركة في فئات عدة من أجل كسب النقاط، وبالتالي شراء المزيد من الإبل وتعزيزها.

وهذا بدوره انعكس بالإيجاب على الأسواق التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حركة البيع بأسواق الإبل في المملكة ومختلف الألوان والأعمار.

وشهدت أسواق الإبل إجراء صفقات لشراء الإبل في مختلف الألوان؛ كان من أهمها شراء عبد الله النهدي 15 فردية بقيمة 120 مليون ريال، وشراء رجلَي الأعمال: نزار الغنام، وسعد الكواري، بكرتين في لون الشعل والوضح بمبلغ 32 مليون ريال.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أعلن عن إطلاق جائزة "تجميع النقاط" بمسمى "راعي الشداد" بهدف التنافس في المسابقة المستحدثة في النسخة المقبلة.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له: قرّرنا تسمية جائزة "تجميع النقاط" بمسمى تنافسي؛ وهو "راعي الشداد" في النسخة الحالية، وبعد تتويج البطل يتمّ ضمّ اسم المنقية إليه في تغير اسم الجائزة إلى "شداد+اسم المنقية"، على أن يعود الرمز في كل نسخة إلى أن تتم المحافظة عليه ثلاث مرات على التوالي ويصبح ملكًا له بشكل نهائي.

نادي الإبل يزيد الإثارة في مسابقاته بإطلاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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