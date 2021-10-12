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«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس»
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
ميسي يريد لم الشمل مع نجم برشلونة من جديد
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
برشلونة يجهز مفاجأة سارة قبل «الكلاسيكو»
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
مهاجم إنجلترا السابق: محمد صلاح «ملك العالم»
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
أرسنال ضد كريستال بالاس: لاكازيت ينقذ ارسنال من كوارثه
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
وليد جنبلاط: بعض الجهات الدولية والعربية تريد التصعيد في لبنان
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
واشنطن: مادورو يضع مصير رجل الأعمال أليكس صعب فوق مستقبل البلاد
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تحركات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:15 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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