محافظ الفيوم يتابع ملف التعدي على المجاري المائية والرقعة الزراعية

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الزراعية، ومسؤولي حماية الأراضي ورؤساء الجمعيات الزراعية، وممثلين عن الإدارة العامة لري شرق وغرب الفيوم، لمتابعة ملف التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وآليات إزالة تلك التعديات سواء على الترع أو المصارف، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المتعدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ووكيلي وزارتي الزراعة، والري والموارد المائية.

خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري، بسرعة حصر كل التعديات الموجودة على المجاري المائية، والإزالات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكل الجهات ذات الصلة، مشددًا على ضرورة إزالة كل التعديات القائمة خلال الفترة الزمنية المقررة.

ووجه المحافظ، بتكثيف عمل الفرق الميدانية، وذلك للانتهاء من حصر كافة حالات التعدي على المجاري المائية بمختلف أنحاء المحافظة، مع تقسيم هذه التعديات وفقاً لمدى تأثيرها بالسلب على منسوب المياه، وكذا إعداد توصيف دقيق لحالات التعدي سواء أكانت «جسيمة أو متوسطة أو بسيطة» مع توضيح آلية التعامل الملائم معها.

وأكد محافظ الفيوم، على أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية صريحة، وسيتم تنفيذها بشكل حازم وفوري، بالتنسيق بين جهة الولاية، والمحافظة ومديرية الأمن، لافتاً إلى أن دقه البيانات تساعد في التعامل مع كافة التعديات، للحفاظ على المقدرات المائية والزراعية.