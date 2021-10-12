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رئيس كوريا الجنوبية يوجه بإجراء تحقيق في قضية فساد مسؤول مقرب من مرشح رئاسي

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رئيس كوريا الجنوبية يوجه بإجراء تحقيق في قضية فساد مسؤول مقرب من مرشح رئاسي رئيس كوريا الجنوبية يوجه بإجراء تحقيق في قضية فساد مسؤول مقرب من مرشح رئاسي

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أمر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، بإجراء تحقيق شامل في فضيحة الفساد التي تورط فيها أحد المساعدين المقربين للمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي «بارك كيونغ-مي»، إن الرئيس مون، أصدر تعليماته للنيابة العامة والشرطة للتعاون الفعال وبذل قصارى الجهود لكشف الحقائق والوقائع من خلال تحقيق سريع وشامل، وفقا لوكالة «يونهاب».

وأثيرت مزاعم بأن مساعد «لي جيه-ميونغ»، حاكم إقليم «كيونغ كي»، تورط في السماح لشركة إدارة أصول غير معروفة بتحقيق أرباح فلكية من مشروع تطوير الأراضي في «سيونغ نام» جنوب سيئول، عندما كان «لي» عمدة المدينة.

و فاز «لي» بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة أمس الأول، بعد أن حصل على أغلبية الأصوات اللازمة لتجنب جولة الإعادة، نافيا أي صلة له بالفضيحة. وقال مسؤول بالمكتب الرئاسي للصحفيين إن «لي» طلب مؤخرا عقد اجتماع مع «مون»، وأضاف أن الطرفين سوف يناقشان هذا الطلب.

ويتهم الحزب المعارض «لي» بأنه دبر المخطط بأكمله، وطالبه بالتنحي عن الترشح للرئاسة.

المصرى اليوم

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