★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نظيره التونسي قيس سعيد بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لاتصال هاتفي، حسبما نقل موقع «الشروق» الجزائري.

وذكرت الرئاسة الجزائرية بأن عبدالمجيد تبون أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس قيس سعيد وتمنى له ولحكومته التوفيق.

وجاء في بيان أن تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات محور أجندة الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى تونس.

وأدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.

وتعتبر نجلاء بودن رمضان أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.