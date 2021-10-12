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الرئيس الجزائري يهنئ نظيره التونسي بمناسبة تشكيل الجديدة

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الرئيس الجزائري يهنئ نظيره التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة الرئيس الجزائري يهنئ نظيره التونسي بمناسبة تشكيل الجديدة

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هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نظيره التونسي قيس سعيد بمناسبة تشكيل الجديدة، وفقا لاتصال هاتفي، حسبما نقل موقع «الشروق» الجزائري.

وذكرت الرئاسة الجزائرية بأن عبدالمجيد تبون أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس قيس سعيد وتمنى له ولحكومته التوفيق.

وجاء في بيان أن تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات محور أجندة الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى تونس.

وأدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج.

وتعتبر نجلاء بودن رمضان أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.

المصرى اليوم

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