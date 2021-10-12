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تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات إلى أراضيها

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السعودية تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات إلى أراضيها تحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات إلى أراضيها

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نجحت السلطات الأمنية ، الثلاثاء، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين تجاوزت المليون ونصف المليون قرصاً إلى المملكة كانت بحوزة شخصين. يأتي هذا بينما تستمر جهود المتابعة وتتبع الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن السعودية.

ونقلت «سكاي نيوز» عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، قوله إن«المتابعة الأمنية المستمرة لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء».

وأضاف الرائد «النجيدي» أنه بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووفق خطة أمنية محكمة، تم ضبط (1،531،791) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة شخصين، مواطن ومقيم سوري، بمدينة الرياض.

المصرى اليوم

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