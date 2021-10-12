بالصور.. عروض احتفالات أكتوبر لـ«المواجهة و التجوال» تجذب جمهور المحافظات

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قال الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تعمل بكامل طاقتها على تنفيذ خطة الإنطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال، وهي الخطة التي وضعها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، حيث أُختتمت مساء أمس ليالي عرض «أمر تكليف» من إنتاج فرقة المسرح الحديث، والذي قدم عروضه من قرى الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي تقدم العروض بها ضمن مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي،و أختتم أيضا عرض «عبور وانتصار» من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال عروضه بمحافظة الإسماعيلية، بينما يستمر عرض «صحينا يا سينا» عروضه بمحافظة الغربية حتى غدا الاربعاء ،ليكون بذلك قد تم تقديم ٢٥ ليلة عرض ب ٤ محافظات هم الشرقية، الغربية، الاسماعيلية، ودمياط داخل المراكز والقرى، وذلك ضمن إحتفالات البيت الفني للمسرح بنصر أكتوبر المجيد، والتي تقام هذا العام بالمحافظات.

وأضاف «شرقاوي» أن العروض لاقت اقبالا جماهيريا منقطع النظير، خاصة بقرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث وصلت اعداد الحضور بها للآلاف بليلة العرض الواحدة. جدير بالذكر أن الإنطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال يهدف إلى تقديم ١٤ عرض مسرحي ب ٢٠٠ قرية مصرية، تقدم ١٤٥ ليلة عرض بقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، وتستمر حتى شهر يناير من العام المقبل.