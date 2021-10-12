الاتحاد الأوروبي يرفع قيمة مساعداته لأفغانستان إلى مليار يورو

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"دير لاين" أرجعت سبب القرار إلى السعي لتجنب انهيار إنساني

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن، اليوم الثلاثاء، خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية في روما، عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار، لتجنب انهيار إنساني.

وقالت أورسولا فون في بيان: "علينا القيام بكل ما بوسعنا لتجنب انهيار إنساني واجتماعي-اقتصادي كبير في أفغانستان، فالشعب الأفغاني يجب ألا يدفع ثمن أعمال طالبان؛ لذلك فان حزمة الدعم موجهة إلى الشعب الأفغاني ودول الجوار التي كانت أول من قدم له المساعدة".

ويزيد المبلغ الجديد عن الرقم المخصص مسبقاً بـ700 مليون يورو.