انتظام الدراسة بجامعة العريش وقبول تحويلات أبناء سيناء من الكليات المناظرة

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أكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على انتظام الدراسة في مختلف الكليات، وعلى استمرار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلى ودعم جهود التنمية لخدمة جميع أهالى سيناء.

وأشار رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، إلى انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في جميع الكليات، بما فيها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الجديدة التي تستوعب جميع أبناء سيناء من الكليات المناظرة بالجامعات الأخرى، لافتًا إلى أنه تم قبول تحويلات جميع الطلاب من أبناء سيناء من الكليات المناظرة بالجامعات الأخرى خارج سيناء حرصا على استقرار الطلاب مع أسرهم ولتقليل الاغتراب، وكذا قبول تحويلات أبناء سيناء بكليات الطب البيطرى من الجامعات الأخرى إلى كلية الطب البيطرى بجامعة العريش.

وأعلن عن بدء الدراسة في اليوم الأول بتحية العلم المصرى والسلام الجمهورى بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب من مختلف الكليات.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الالتزام بالعملية التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية.. مقدما التهنئة لجميع الطلاب القدامى والجدد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبى الجامعة بالعام الدراسى الجديد وتزامنه مع الاحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد، والتأكيد على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالكمامة والتطعيم.

وأكد رئيس الجامعة مجددا على تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلى ومواصلة جامعة العريش خدمة المجتمع المحلى وتنمية البيئة من خلال تسيير قوافلها التنموية الشاملة للتأكيد على تكاتف مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.. فضلًا عن الإسهام بفاعلية في دعم المبادرة الرئاسية: «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات الرئاسية لتطوير المجتمعات والريف المصرى.

وأضاف أنه تم بحث ومناقشة بعض الموضوعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السيناوية، ومنها: إنشاء مركز الطباعة والنشر بالجامعة، عقد المؤتمر الأول لمركز التدريب والاستشارات الاجتماعية بالمشاركة بين الجامعة وقيادات المجتمع السيناوى تحت عنوان: «دور جامعة العريش في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمجتمع السيناوى في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة».

بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان: «الصحة الانجابية»، ومجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي تتضمنها أنشطة مركز التدريب والاستشارات الاجتماعية وبما يتوافق مع اتجاه الدولة في الوقت الحالى.. كما توجد بالجامعة مزرعة نموذجية بها العديد من المشروعات الانتاجية من انتاج أسماك وانتاج حيوانى وداجنى وانتاج خضروات وفواكه، ويتم تسويقها بأسعار مخفضة من خلال منفذ التسويق بمقر ادارة الجامعة بوسط مدينة العريش.