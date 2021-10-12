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بينهم جزائريان.. قطار يدهس 3 مهاجرين جنوب فرنسا

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بينهم جزائريان.. قطار يدهس 3 مهاجرين جنوب فرنسا بينهم جزائريان.. قطار يدهس 3 مهاجرين جنوب فرنسا
لم يتّضح سبب استلقائهم على القضبان

بينهم جزائريان.. قطار يدهس 3 مهاجرين جنوب فرنسا

قُتل ثلاثة مهاجرين في جنوب غرب فرنسا، اليوم "الثلاثاء"، بعد أن دهسهم قطار وهم ممدّدون على القضبان.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، أن أربعة مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت المتحدثة أن ثلاثة قتلوا على الفور، وأصيب آخر بجروح خطيرة.

وبيّنت أن اثنين من المهاجرين يحملان الجنسية الجزائرية، وجنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.

وأشارت إلى أنه لم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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