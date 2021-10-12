اليابان تدعو لتسوية جزر الكوريل الجنوبية وعدم تركها للأجيال القادمة

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قال رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، إن سيادة بلاده تمتد إلى جزر الكوريل الجنوبية، جاء ذلك أثناء مناقشات في البرلمان.

ودعا كيشيدا إلى ضرورة تسوية مسألة الأراضي، وعدم تركها للأجيال القادمة، حسبما نقلت «نوفوستي».

ولفت المسؤول الياباني إلى أن حكومة بلاده سعى لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا بعد تسوية القضية الإقليمية.

ونقلت الوكالة، أن اليابان تطالب بجزر شيكوتار وكوناشير وإيتوروب وهاموباي، اعتمادا على اتفاقية ثنائية حول التجارة والحدود وقعتها مع روسيا في عام 1855. وحولت اليابان مسألة إعادة الجزر إلى شرط لتوقيع معاهدة سلام مع موسكو لم يتم توقيعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ولاتزال هناك خلافات بين روسيا واليابان على بعض الجزر، كما هناك خلافات بين اليابان وكوريا الجنوبية على جزر أخرى

وفى وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أنه يسعى إلى حل سريع للنزاع مع روسيا حول جزر جنوب الكوريل الواقعة تحت السيادة الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.