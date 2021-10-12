ليفاندوفسكي يُعلق على ترشيحه للكرة الذهبية: انجازاتي تتحدث عني

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تحدث روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، عن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية في عام 2021، حيث استمتع اللاعب صاحب الـ 33 عامًا بموسمين آخرين مع عملاق البوندسليجا، محرزاً 103 هدفاً في 87 مباراة.

كان ليفاندوفسكي قد أبدى ضيقه من إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، ويرى البولندي أن فرصته كانت كبيرة للتتويج بالجائزة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

ولايزال ليفاندوفسكي واثقًا من فرصه هذه المرة في الفوز بالكرة الذهبية، حيث تحدث إلى شبكة «ماركا كلارو» المكسيكية قائلاً: «إمكانية الفوز بالكرة الذهبية تعني الكثير بالنسبة لي، فهي تجعلني أشعر بالفخر. إذا نظرت إلى كل ما حققته، ليس هذا العام فقط، العام الماضي أيضًا عندما ألغوا الحفل، لقد حققت العديد من الألقاب وأحرزت الكثير من الأهداف».

أضاف: «كان الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية يعني الكثير بالنسبة لي. كان تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر البالغ 41 هدفًا في الدوري الألماني إنجازًا كبيرًا، جعلني أشعر بالفخر والسعادة. يمكن للجميع رؤية ما قمت به والاستمرار في القيام به».

وواصل النجم الدولي البولندي تصريحاته قائلًا: «إنجازاتي تتحدث عن نفسها لأن العامين الماضيين كانا إنجازًا كبيرًا، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لأي لاعب في التاريخ».

نظرًا لإنجازاته التي لا مثيل لها، فإن ليفاندوفسكي يعد اللاعب الوحيد من صقوق بايرن ميونيخ الذي انضم إلى القائمة المختصرة للكرة الذهبية في عام 2021. وقد أثبت المهاجم البولندي نفسه كأحد أفضل لاعبي كرة القدم في الموسمين الماضيين.

تمامًا مثلما فعل الموسم الماضي، كان روبرت ليفاندوفسكي استثنائيًا في مشواره هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا وصنع تمريرة حاسمة في 10 مباريات عبر جميع المسابقات للنادي البافاري.