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محمد صلاح ولاعبي يرقصون على أنغام المهرجانات بعد الفوز على ليبيا ()

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محمد صلاح ولاعبي المنتخب يرقصون على أنغام المهرجانات بعد الفوز على ليبيا (فيديو) محمد صلاح ولاعبي يرقصون على أنغام المهرجانات بعد الفوز على ليبيا ()

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، احتفل مع لاعبي المنتخب الوطني داخل حافلة الفراعنة عقب الفوز على أحفاد المختار بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا للمجموعة السادسة المؤهلة للمباراة الفاصلة للوصول لنهائيات قطر 2022.

وجاء في الفيديو الذي نشره محمد صلاح، على خاصية ستوري انستجرام، رقص عدد من اللاعبين على أنغام أغنية سالكة للمطرب الشعبي حسن شاكوش، احتفالا بالفوز على المنتخب الليبي بثلاثية نظيفة وتصدر المنتخب الوطني المصري المجموعة السادسة برصيد د10 نقاط من 3 مباريات وفوز وتعادل وحيد أمام الجابون.

لمشاهدة رقص محمد صلاح ولاعبي المنتخب الوطني على أنغام المهرجانات اضغط هنا

المصرى اليوم

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