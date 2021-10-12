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الكاف يشيد بمحمد شريف قبل بدء مشوار الأهلي الإفريقي «»

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الكاف يشيد بمحمد شريف قبل بدء مشوار الأهلي الإفريقي «فيديو» الكاف يشيد بمحمد شريف قبل بدء مشوار الأهلي الإفريقي «»

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أشاد الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الإفريقية بمهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومنتخب محمد شريف قبل بدء مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري أمام نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الإفريقية على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء لمحمد شريف من ظهوره اللافت مع المارد الأحمر خلال الموسم الماضي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي توج بطل مصر بلقبها على حساب فريق كايرز تشيفز الجنوب إفريقي.

وكتب الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الإفريقية فوق الفيديو الذي نشره لمهاجم الأهلي : أول موسم له في دوري الأبطال هدّاف البطولة.. محمد شريف برصيد أهداف يحقق لقب الهداف في أول مشاركة له مع الأهلي في البطولة.

وتأتي الإشادة من الكاف بعد أيام قليلة من استبعاد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش لمهاجم الأهلي من قائمة منتخب الفراعنة في مباراتي ليبيا بتصفيات 2022.

المصرى اليوم

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