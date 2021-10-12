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طرح المطرب «أبو» على يوتيوب وعلى التطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ملكة الحلوين»- Lyrics Video- وهى ثالث اغنيات ألبومه الجديد،«آن الأوان» الذي قرر أبوأن يطرح أغنياته ضمن خطة جديدة، تتمثل في طرح أغنية كل فترة.

وكان«أبو» قد طرح من قبل أغنية «ملك الفبركة» كلمات محمود صلاح وألحان وتوزيع مينو وأغنية «آن الأوان» التي مزجت بين مفردات العربية الفصحى والعامية كلمات كوثر حجازي وألحان وتوزيع مينو وحقق كل من الأغنيتين نجاحا كبيرا.

أغنية «ملكة الحلوين» بسيطة ومرحة يحكى بها «أبو» عن سحر وجمال إحدى الفتيات، ويرى أن جمالها لا يمكن وصفه حتى ولو بألف أغنية بحسب وصفه.

«ملكة الحلوين» كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحي وتوزيع مينو، وتقول كلماتها:

ياه على سحرها يتول الفايقين

فيه صدف سعرها يسوى بالملايين

البشر يختفوا واللي جوه العين

احلى واحده شافتها عيوني

ملكة الحلوين