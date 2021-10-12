أخبار عاجلة

طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه -
"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة -
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن -
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية -
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور -
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور" -
سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أبو» يطرح كليب «ملكة الحلوين» ()

Print
«أبو» يطرح كليب «ملكة الحلوين» (فيديو) «أبو» يطرح كليب «ملكة الحلوين» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح المطرب «أبو» على يوتيوب وعلى التطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ملكة الحلوين»- Lyrics Video- وهى ثالث اغنيات ألبومه الجديد،«آن الأوان» الذي قرر أبوأن يطرح أغنياته ضمن خطة جديدة، تتمثل في طرح أغنية كل فترة.

وكان«أبو» قد طرح من قبل أغنية «ملك الفبركة» كلمات محمود صلاح وألحان وتوزيع مينو وأغنية «آن الأوان» التي مزجت بين مفردات العربية الفصحى والعامية كلمات كوثر حجازي وألحان وتوزيع مينو وحقق كل من الأغنيتين نجاحا كبيرا.

أغنية «ملكة الحلوين» بسيطة ومرحة يحكى بها «أبو» عن سحر وجمال إحدى الفتيات، ويرى أن جمالها لا يمكن وصفه حتى ولو بألف أغنية بحسب وصفه.

«ملكة الحلوين» كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحي وتوزيع مينو، وتقول كلماتها:
ياه على سحرها يتول الفايقين
فيه صدف سعرها يسوى بالملايين
البشر يختفوا واللي جوه العين
احلى واحده شافتها عيوني
ملكة الحلوين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور

دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية

دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور

دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور

بالفيديو.. غواص إسرائيلي يعثر على سيف يعود لحقبة الصليبيين وعمره نحو 900 سنة

بالفيديو.. غواص إسرائيلي يعثر على سيف يعود لحقبة الصليبيين وعمره نحو 900 سنة