أخبار عاجلة

طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه -
"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة -
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن -
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية -
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور -
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور" -
سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«هيئة الدواء» تحذر من خطورة استخدام أدوية «الكورتيزون والهرمونات» لتحسين الأداء البدني

Print
«هيئة الدواء» تحذر من خطورة استخدام أدوية «الكورتيزون والهرمونات» لتحسين الأداء البدني «هيئة الدواء» تحذر من خطورة استخدام أدوية «الكورتيزون والهرمونات» لتحسين الأداء البدني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات شديدة من خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم؛ لما قد تسببه تلك الأدوية من خطورة بالغة، وقد تعرض الحياة للخطر.

وأشارت الهيئة، إلى أن البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات (الكورتيزون)، بشكل خاطئ اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية.

وأوضحت، أن هناك اعتقاد خاطئ بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، وأشارت إلى أن الاستخدام المفرط لمدرات البول قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل «الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي، والنقرس، ونقص البوتاسيوم، وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة».

وأهابت الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون وأدوية الهرمونات ومدرات البول دون إشراف طبي، وشددت على ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبي.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية

سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء

جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء