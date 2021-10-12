«المحامين»: «الأزهر الشريف» يهدي «النقابة» إصدارات من «وحدة البحث»

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أعلنت نقابة المحامين، عن تلقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الثلاثاء، خطاب من الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم والشؤون الثقافية، مرفق معه مجموعة من إصدارات وحدة البحث ومتابعة الدوريات الأكاديمية، التي أنشأت بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وجاء في الخطاب: «في إطار سعي الأزهر الشريف لزيادة الوعي العلمي والثقافي لباحثيه ومنتسبيه، ومطالعة جديد مناهج البحث في الأكاديميات الدولية الناطقة بغير العربية، فقد وجه فضيلة الإمام الأكبر بإنشاء وحدة البحث ومتابعة الدوريات الأكاديمية الأجنبية المختلفة، وفي هذا الإطار يسعدنا أن نقدم لسيادتكم بعضًا من إصدارات الوحدة التي تتضمن التعريف بعدد من الدوريات الدولية المحكمة في المجالات السابق ذكرها، حيث تحتوي على عناوين الأبحاث المنشورة بها باللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية) وترجمتها باللغة العربية، وكذلك ترجمة ملخصات المقالات تيسيرًا على الباحثين المهتمين بهذا المجال».

واستكمل مستشار شيخ الأزهر: «ولتعظيم الفائدة من هذا الجهد فإنه يسعدنا ويشرفنا أن تتفضلوا بقبول هذه النسخ من الإصدارات سالفة الذكر لعرضها بمكتبتكم الموقرة حتى يسهل على المهتمين بهذا الميدان من الأساتذة والعلماء وطلاب العلم بالأزهر الشريف وغيره من المراكز البحثية والأكاديمية التعرف على هذا الجهد والإفادة منه».

وعبَّر نقيب المحامين عن صادق الشكر وعظيم التقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم والشؤون الثقافية، ووجه بوضع النسخ في مكتبة النقابة العامة للمحامين، ونشر الخطاب عبر الموقع الإلكتروني للنقابة.

وأكد «عطية»، أنه لا يخفى على من يتتبع تاريخ الأزهر أن علماءه قد أسهموا في جميع المعارف والعلوم بالدرس والبحث والتأليف، وأن الأزهر ورجاله دائمًا يغذون العالم العربي والإسلامي بمؤلفاتهم وكتاباتهم تاركين أثرًا فاعلًا بجهودهم في سبيل إعلاء منار الإسلام والمحافظة على تراثه المجيد.