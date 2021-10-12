صمن أعمال الموجة الـ18.. إزالة التعديات على ترعة النصر غرب الإسكندرية

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نفذ مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

واستهدفت الحملة إزالة المباني والأسوار المخالفة التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات تقنين، والتعديات على الترع والمصارف.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 53 قرار إزالة صادر لتعديات على ترعة النصر بمنطقة بهيج.

من جانبه، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أراضي الدولة، قائلا: «يجب تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين».

فى اطار الموجة ١٨.. ازالة التعديات على ترعة النصر غرب الاسكندرية

فى اطار الموجة ١٨.. ازالة التعديات على ترعة النصر غرب الاسكندرية

فى اطار الموجة ١٨.. ازالة التعديات على ترعة النصر غرب الاسكندرية

فى اطار الموجة ١٨.. ازالة التعديات على ترعة النصر غرب الاسكندرية