«داونديتكتور» يثير مخاوف من عودة أعطال منصات «فيس بوك»

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نشر موقع «داونديتكتور» المختص بمراقبة الأعطال الإلكترونية، تقريرًا يثير المخاوف من معاودة انقطاع منصات«فيسبوك» مجددًأ.

وحسبما أورد الموقع، الثلاثاء، أبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع انتشارًا «فيسبوك» عن مشكلات واجهتهم في استخدامه مجددًا.

وتعيد هذه البلاغات مخاوف المستخدمين من حدوث عطل جديد في منصات «فيسبوك»، كما حدث الإثنين الماضي؛ إذ استمر تعطل المنصات الثلاثة «فيس بوك» «واتساب» و«انستجرام» لنحو 6 ساعات، حيث عجز نحو 3.5 مليون مستخدم عن الولوج إلى منصة «فيسبوك» بشكل تام، فضلًا عن تعطل جزئي طال جانب من خدمات أخرى تابعة لها، شملت «واتساب» و«انستجرام» و«ماسنجر».

من جهة أخرى، أعلنت منصة «إنستجرام»، التابعة لـ«فيسبوك»، أمس الإثنين، أنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر عبر تطبيقها ما أثار تساؤولات حول إمكانية تجدد الأعطال لاحقًا.

ونشرت «إنستجرام» في بيان لها إن «اختبار خاصية الإبلاغ عن الأعطال سيجري في الولايات المتحدة، وسيستمر لبضعة أشهر».

وواجهت منصات «فيسبوك» و«مسينجر» و«واتس آب» و«إنستجرام» للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ما استمر لحوالي 7 ساعات.

واعتذرت شركة «فيسبوك» للمستخدمين في تغريدة عبر منافسها«تويتر»، في بيان قالت فيه: «نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج».

وأفادت صحيفة «نيويورك تايم» بأن «الأمريكية بأن شركة«فيسبوك» قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% في أعقاب تعطل خدمات الموقع ومنصتي «إنستجرام» و«واتساب»؛ غذ انخفض سهم «فيسبوك» إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وأفادت مجلة «فوربس» بأن زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم الشركة الأمريكية.

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