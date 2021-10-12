1000 بحث منشور في قاعدة "سكوبوس" يؤكد تميّز جامعة جازان

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تعكس قدراتها البحثية وتوفيرها للبيئة العلمية والدعم المالي اللازم

أشاد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بتقدم الجامعة في مجال البحث العلمي، ووصول عدد الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات Scopus في عام 2021 إلى 1000 بحث، وهو ما يعكس قدرات الجامعة البحثية، وتصاعد حجم الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات البحث العلمي العالمية.

وأكد أن التصاعد الملموس في تحقيق أرقام متقدمة بمجال البحث العلمي بالجامعة يؤكد تميز باحثي الجامعة ومساهمتهم في حركة النشر العلمي والبحثي وطنياً وعالمياً، مضيفاً أن الجامعة أولت برامج البحث العلمي اهتماماً كبيراً عبر توفير البيئة العلمية وتخصيص الدعم المالي، انطلاقاً من الدعم السخي الذي تحظى به من مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأشار إلى أن الجامعة خلال الخمس سنوات الماضية تميزت في مخرجاتها البحثية وتطوير البحث العلمي، بما يعزز من دورها التنموي والريادي في كل المجالات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة، الدكتور إبراهيم مطاعن قصادي، أن تحقيق الجامعة لهذا الرقم في نشر البحوث العلمية يأتي تحقيقًا لما رسمته العمادة من خطط لدعم النشر العلمي لعام 2021م، من خلال النشر في الدوريات العلمية العالمية، وتشجيع باحثي الجامعة على النشر في الدوريات المعتمدة في تصنيف الجامعات.

ورفع الدكتور "قصادي" التهنئة بهذا الإنجاز لرئيس الجامعة ولجميع منسوبيها من أكاديميين وباحثين، مثمنًا الدعم الكبير الذي تحظى به عمادة البحث العلمي من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة والتي تدعم البحث العلمي بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات، مؤكدًا على اعتزاز الجامعة بباحثيها وتأهيلهم العلمي المتميز وقدراتهم البحثية العالية التي أدت إلى غزارة الإنتاج العلمي في كل المجالات، وبما يضمن تحقيق الشراكات البحثية الوطنية والعالمية.