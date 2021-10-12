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"إسرائيل" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إيران على خرق التزاماتها النووية

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"إسرائيل" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إيران على خرق التزاماتها النووية "إسرائيل" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إيران على خرق التزاماتها النووية
"بينت" هدّدها باللجوء إلى مسارات أخرى غير مجلس الأمن

‬طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بمحاسبة إيران على خرقها لالتزاماتها النووية، متهماً إياها بالانتهاك الصارخ لالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال "بينيت" في المؤتمر السنوي العاشر لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "يجب أن تحاسب القوى الدولية إيران، وأن تأخذها لمجلس الأمن، وهذا هو المسار السلمي"، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف: "هناك مسارات أخرى، ولكن هذا هو الأمر الصحيح، الذي يجب القيام به وسنستمر في سعينا لهذا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة"، في إشارة إلى التهديدات، التي اعتادت "إسرائيل" توجيهها لإيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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