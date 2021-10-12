بسبب لقاح كورونا.. حاكم ولاية أمريكية يثير جدلًا بين الجمهوريين

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أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أمرًا تنفيذيًا، مساء الإثنين، يحظر على الشركات والكيانات الرسمية وغير الرسمية بالولاية الواقعة تحت حكمه إجبار الموظفين على تلقي لقاحات كورونا، بالمخالفة لقرار اتخذه الرئيس الأمريكي، جو بايدن في سبتمبر الماضي، ينص على إلزام الأمريكيين بالتطعيم ضد كوفيد 19.

ووفق ما أورده موقع صحيفة «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، قال حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، إنه سيحذر على جميع الهيئات الموجودة في ولايته، بما في ذلك الشركات الخاصة، من فرض إلزامية اللقاح على موظفيها أو المستهلكين.

وغرد أوبت في تدوينة بحسابة الرسمي بمواقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلًا: إن «اللقاح المضاد لكوفيد-19 آمن، لكن يجب أن يكون طوعيًا ليس قسريًا».

وتابع بالقول: «لا يمكن لأي هيئة في تكساس إجبار شخص، بما في ذلك الموظف أو المستهلك، على التطعيم ضد كوفيد-19 إذا عارض ذلك لأسباب شخصية، مبنية على معتقد ديني، أو لأسباب طبية».

يأتي القرار بعد شهر من إعلان جو بايدن جعل التطعيم إلزاميًا لنحو 100 مليون عامل وموظف في الحكومة الفيدرالية وفي القطاع الخاص.

وأثار قرار جريج أبوب غضبا بين الجمهوريين الذين يعتزمون إطلاق إجراءات ضد الإدارة الديمقراطية باسم الحريات الفردية.