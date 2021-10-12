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نائب يطالب بمقاضاة كل من يسئ استخدام «فيس بوك»

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نائب يطالب بمقاضاة كل من يسئ استخدام «فيس بوك» نائب يطالب بمقاضاة كل من يسئ استخدام «فيس بوك»

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اعتبر النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، ما قضت به المحكمة التأديبية بمجازاة مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد سابقاً، بعقوبة التنبيه، لأنه أساء لمسؤولي ديوان وزارة الزراعة عبر صفحتة الشخصية على «فيس بوك» بعبارات غير لائقة بمثابة تحول مهم لمقاضاة كل من يستخدمون صفحات التواصل الاجتماعى في الاساءة لغيرهم.

ودعا النائب في بيان اصدره اليوم، المواطنين لمقاضاة كل من يسئ استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للسب والقذف في حقوق غيرهم حتى لايتم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى في مثل هذه الامور مؤكداً ان وسائل التواصل الاجتماعى بصفة عامة وصفحات «فيس بوك» أصبحت أداة يستخدمها البعض أسوأ استخدام ليس في السب والقذف ضد غيرهم ولكن وصل الحال إلى ابتزاز البعض لغيرهم نظير الحصول على موارد مالية كبيرة لوقف الحملات المشبوهة ضد من يريدون ابتزازهم كذباً.

يذكر وقائع القضية ترجع إلى أن المتهم نُسب إليه من النيابة الإدارية، نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ضمنها إساءة إلى مسئولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

المصرى اليوم

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