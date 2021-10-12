أخبار عاجلة

طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه -
"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة -
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن -
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية -
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور -
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور" -
سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة يراهن علي تأهل لكأس العالم بعد ثلاثية ليبيا

Print
وزير الرياضة يراهن علي تأهل المنتخب لكأس العالم بعد ثلاثية ليبيا وزير الرياضة يراهن علي تأهل لكأس العالم بعد ثلاثية ليبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بالفوز على منتخب ليبيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس.

نجح المصري في اقتناص الفوز على منتخب ليبيا الشقيق في المباراة التي أقيمت ببنغازي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ليعتلي الفراعنة صدارة مجموعته برصيد ١٠ نقاط.

وثمن وزير الشباب والرياضة على أداء لاعبي المنتخب وتركيزهم الكامل في مباراتي ليبيا والفوز بهما ذهاباً وإياباً ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تجمع أيضاً منتخبي أنجولا والجابون.

أكد الوزير أن ما قدمه المنتخب من أداء اليوم يعطي الثقة للجماهير المصرية في القدرة على مواصلة الفوز في المباريات المقبلة، والتأهل لكأس العالم، مشيراً إلى أن فوز اليوم جعل المنتخب يقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل للمرحلة المقبلة من المنافسات المؤهلة لمونديال كرة القدم.

وتابع وزير الشباب والرياضة مع السفير المصري بليبيا كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة المنتخب إلى أرض الوطن عقب الانتهاء من المباراة، والاطمئنان على سلامة جميع أعضاء البعثة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور

إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور