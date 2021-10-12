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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بالفوز على منتخب ليبيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس.

نجح المنتخب المصري في اقتناص الفوز على منتخب ليبيا الشقيق في المباراة التي أقيمت ببنغازي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ليعتلي الفراعنة صدارة مجموعته برصيد ١٠ نقاط.

وثمن وزير الشباب والرياضة على أداء لاعبي المنتخب وتركيزهم الكامل في مباراتي ليبيا والفوز بهما ذهاباً وإياباً ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تجمع أيضاً منتخبي أنجولا والجابون.

أكد الوزير أن ما قدمه المنتخب من أداء اليوم يعطي الثقة للجماهير المصرية في القدرة على مواصلة الفوز في المباريات المقبلة، والتأهل لكأس العالم، مشيراً إلى أن فوز اليوم جعل المنتخب يقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل للمرحلة المقبلة من المنافسات المؤهلة لمونديال كرة القدم.

وتابع وزير الشباب والرياضة مع السفير المصري بليبيا كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة المنتخب إلى أرض الوطن عقب الانتهاء من المباراة، والاطمئنان على سلامة جميع أعضاء البعثة.