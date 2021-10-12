أخبار عاجلة

طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه -
"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة -
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن -
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية -
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور -
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور" -
سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بطل حرب أكتوبر: قمنا بـ52 طلعة جوية في 18 يوم.. والعدو لقبني بـ«الطيار المجنون»

Print
بطل حرب أكتوبر: قمنا بـ52 طلعة جوية في 18 يوم.. والعدو لقبني بـ«الطيار المجنون» بطل حرب أكتوبر: قمنا بـ52 طلعة جوية في 18 يوم.. والعدو لقبني بـ«الطيار المجنون»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين، عن تنظيم اللجنة الثقافية، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، الندوة الأولى لاحتفالات نقابة المهندسين المصرية، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي ، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة.

واستضافت اللجنة اللواء طيار أحمد المنصوري، الذي أكد أنه كان من بين نسور الجو الذين شاركوا في الضربة الجوية الأولى، وساهم في 52 طلعة جوية خلال 18 يوم في شهر رمضان، وهو الطيار الوحيد الذي نجح في الهبوط بطائرته، وهي معطلة على طريق الزعفرانة، والوحيد أيضا الذي قام بحركة بهلوانية، وهو في مناورة جوية مع أحد الطيارين الإسرائيليين، ولقب بـ«الطيار المجنون» من قِبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف «المنصوري»، أنه صاحب أطول طلعة جوية في حرب أكتوبر، مؤكدًا أن الأوامر التي صدرت لهم في هذا التوقيت لم تكن عبور القناة، بل اقتحامها، وتمكن من إسقاط العديد من طائرات العدو، محافظا على سلاحه الذي أقسم على الحفاظ عليه أمام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وتابع: «شاركت في نصر أكتوبر المجيد برتبة ملازم أول طيار، وكانت طائرتي «ميج 21» تحمل الرقم «8040»، وهي ما زالت موجودة ببانوراما حرب أكتوبر، والضربة بدأت الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرًا، وضمت 220 طائرة عبرت القناة في 5 دقائق، وكانت هناك ضربة جوية ثانية مخطط لها حال عدم نجاح الضربة الأولى، لكن تم إلغاؤها، حيث حققت الضربة الأولى أهدافها بنسبة نجاح 95% ونسبة خسائر لم تتعد 2%، وما فعلته بنا إسرائيل سنة 67 في 6 أيام، فعلناه نحن معهم في حرب 73 في 6 ساعات».

وأثنى «المنصوري» على عبقرية الزعيم الراحل محمد أنور السادات، واصفًا إياه بـ«الثعلب» في اختيار توقيت الحرب، مؤكدًا أن الحروب عبر التاريخ تشن في توقيتين فقط، إما مع أول ضوء للنهار، للاستفادة بأطول فترة ممكنة من الضوء، أو مع آخر ضوء للنهار حتى يتسنى لك التخفي وتحقيق أهداف في غفلة العدو.

وتحدث «المنصوري» عن اختيار يوم الحرب والتوقيت بقوله: «عبقرية اختيار العاشر من رمضان والساعة الثانية ظهرًا تكمن في أنه موعد غير متوقع نهائيا للعدو، كونه يوم عيد الغفران عند الإسرائيليين، ومن عاداتهم عدم العمل نهائيا في ذلك اليوم، إضافة إلى أنه حال عدم تحقيق الضربة الجوية الأولى لأهدافها، نتمكن من ضرب الضربة الثانية نهارا، وكذلك إنشاء الجسر يستغرق 8 ساعات، ومن ثم تبدأ الدبابات في العبور ليلًا، فيفقد العدو القدرة على ضربها أثناء العبور».

وتابع: «أما عن يوم العاشر من رمضان، كان سببه أننا نريد الاستفادة من ضوء القمر أطول أيام ممكنة، واختيار الموعد حقق كل أهدافه، والعدو صدم فجر الـ7 من أكتوبر بدباباتنا عابرة للقناة، حيث لم يتوقعوا ذلك، فقد جهزوا هجمات مضادة «للمشاة» فقط، وقمنا بـ52 طلعة عمليات في 18 يومًا بمعدل 3 طلعات في اليوم، وهذا أعظم رقم تم تحقيقه، حيث إن المتعارف عليه هو من طلعة لاثنتين كل 3 أيام، بخلاف أننا كنا صائمين»

أما عن الضربة الجوية، فقال «المنصوري»: «كنت ضمن سرب هدفه ضرب مطارات العدو المهمة الموجودة بسيناء، وأنا قمت بضرب مطار «المليز» بنسبة نجاح 100%، وقدمنا أول شهيد الأخ والابن الروحي للزعيم «السادات» شقيقه «عاطف السادات»، وخلال الضربة فقدنا 11 طيارًا بطائراتهم، وقد توقعت لنا قبلها أن تتجاوز نسبة الخسائر 50%».

ونال «المنصوري» العديد من الأوسمة، منها وسام الشجاعة، ووسام النجمة العسكرية، وميدالية جرحى الحرب مرتين، وغيرها من الأوسمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية