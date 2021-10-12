«حافظ»: شاركت في 35 عملية قتالية خلف خطوط العدو أثناء «الاستنزاف»

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نظمت اللجنة الثقافية، بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، الندوة الأولى لاحتفالات نقابة المهندسين المصرية، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة، واستضافت اللجنة اللواء طيار ساجي لاشين، واللواء طيار أحمد المنصوري، أبطال سلاح الطيران المصري، والقبطان بحري وسام حافظ، كبير مرشدي قناة السويس، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة بسلاح البحرية المصرية.

وألقى القبطان وسام حافظ، كبير مرشدي قناة السويس، الضوء على أهم نقاط حياته العسكرية، حيث أوضح أنه خريج الدفعة 16 بحرية، وأحد أبطال قوات الصاعقة البحرية، والمجموعة 39 قتال، بحرب الاستنزاف، ونصر أكتوبر 73، وكبير مرشدي هيئة قناة السويس.

وأضاف «حافظ»، أنه تخرج في الكلية البحرية، يوليو 1964، وحصل على فرقة صاعقة بحرية، ثم فرقة صاعقة، واشترك في حرب اليمن، حيث ساهم في القضاء على الطابور الخامس الذي كان داخل الجيش اليمني، ويعمل ضد مصر.

وأشار إلى أنه تم ضمه لمجموعة خاصة خطط لها كي تنفذ عمليات ضد العدو داخل سيناء، وبعدها تم ضم المجموعة إلى المجموعة 39 قتال، بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي في يونيو 1968.

وأضاف: «شاركت مع المجموعة في بطولات عظيمة معروفة، وعمليات متعددة خلف خطوط العدو، وأدخلت الرعب إلى قلب إسرائيل، كانت مجموعة لها صيت قتالي وبطولي عظيم».

وعن الأوسمة والأنواط التي حصل عليها، أوضح «حافظ» أنه حصل على وسام النجمة العسكرية، ونوط الشجاعة من الرئيس جمال عبدالناصر، ونوط الشجاعة من الرئيس أنور السادات، ونوط الجمهورية من الطبقة الأولى، وميدالية الترقية الاستثنائية، ونوط عبور قناة السويس، لاشتراكه في 35 عملية قتالية خلف خطوط العدو.

عقب ختام الندوة، قدّم نقيب المهندسين والأمين العام، شهادات التقدير ودروع النقابة، هدية تذكارية لأبطال حرب أكتوبر، والتقاط الصور التذكارية معهم.