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بعد تعافيه من كورونا..الإعلامي محمد شردي يعود الليلة لتقديم «الحياة اليوم»

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بعد تعافيه من كورونا..الإعلامي محمد شردي يعود الليلة لتقديم «الحياة اليوم» بعد تعافيه من كورونا..الإعلامي محمد شردي يعود الليلة لتقديم «الحياة اليوم»

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بعد تماثله للشفاء التام، يعود الإعلامي محمد مصطفى شردي، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وذلك بعد غيابه الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده بمدينة عمّان بالمملكة الأردنية للمشاركة في أحد المؤتمرات، حيث قضى شردي فترة العزل الخاصة به في عمّان بعد اكتشاف إصابته فور إجراءه فحص pcr في المطار عقب وصوله.

ومن المقرر أن يفتح الإعلامي محمد شردي مساء اليوم ملف الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مع مجموعة من المتخصصين، كما يشارك المواطنين تجربته مع الفيروس، فيما يستكمل خلال الفترة المقبلة سلسلة حلقاته عن الجمهورية الجديدة ومتابعة المشروعات القومية في ربوع ، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات السابقة والتي قدم خلالها تغطيات متميزة مع المسؤولين عن تنفيذ هذه المشروعات فضلا عن لقاءاته بالعمال والمهندسين في مواقع العمل بصورة مختلفة كشفت حجم الجهود المبذولة والإنجازات الضخمة التي يتم تنفيذها في زمن قياسي.

وكان «شردي» قد تلقي عددا كبيرا من الرسائل والاتصالات خلال فترة إقامته في العزل من المشاهدين والمتابعين لبرنامج «الحياة اليوم» للاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

المصرى اليوم

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