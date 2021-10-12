نجم ليفربول يغادر معسكر منتخب البرتغال .. تعرف على السبب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب لوكسمبورج مساء اليوم الثلاثاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويضم المنتخب البرتغالي بين صفوفه الموهوب الشاب ديوجو جوتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي والذي يقدم أداء لافتاً منذ بداية الموسم الجاري رفقة الريدز في كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وكشفت تقارير رياضية عالمية في الساعات الماضية عن أن المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس استبعد اللاعب ديوجو جوتا.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أنه ديوجو جوتا في طريقه لمغادرة معسكر منتخب البرتغال عائداً إلى ليفربول بعدما فقد الأمل في المشاركة رفقة منتخب بلاده لمعاناته من الإصابة.

وغاب جوتا عن مباريات البرتغال في توقف التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري وتم استبعاده أيضاً من مباراة الليلة ضد لوكسمبورج.

وأضافت صحيفة "ذا أثلتيك" أن اللاعب يسابق الزمن حالياً من أجل اللحاق بمباراة ليفربول المقبلة أمام واتفورد يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.