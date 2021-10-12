«حماية المستهلك» يكثف حملاته على المحال التجارية والمراكز التعليمية بالشرقية

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كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية، تم خلالها المرور على 37 محل تجاري مشارك في الأوكازيون الصيفى، وتم تحرير 7 محاضر لعمل تخفيضات بدون تصريح من الجهات المختصة، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، كما تم تحرير 5 محاضر لمحال تجارية لعدم الإلتزام بشروط الأوكازيون، وكذلك تم المرور على 10 محلات تجارية، ما أسفر عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية، تم تحرير 9 محاضر ضد أصحاب مراكز للدروس الخصوصية، وذلك للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على العمل وإدارتها، وتنفيذ الغلق الفورى وتشميع أبواب المراكز.

كما يقوم جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بفحص الشكاوي ومتابعة الشاكيين والشركات المشكو في حقها بشكل يومى من قِبل العاملين بالفرع، والتأكيد على ضرورة حسن التعامل مع جمهور المستهلكين، وعمل لقاءات إسبوعية مع العاملين حفاظاً على حقوق المواطنين.