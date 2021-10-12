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«عربية النواب»: انتقاد شيخ الازهر لنظام توزيع اللقاحات عالميًا رسالة بضرورة توفيره

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«عربية النواب»: انتقاد شيخ الازهر لنظام توزيع اللقاحات عالميًا رسالة بضرورة توفيره «عربية النواب»: انتقاد شيخ الازهر لنظام توزيع اللقاحات عالميًا رسالة بضرورة توفيره

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وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب انتقاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وما وصفه بـ«الخلل الفادح» في نظام توزيع لقاحات المستجد، الأمر الذي أدى حسب قوله إلى حرمان قارَّات بأكملها من الحصول على هذه اللقاحات بمثابة رسالة عاجلة للعالم كله بضرورة توفير لقاح كورونا لكل الشعوب التي تحتاجها وعلاج الخلل في توزيع لقاحات كورونا.

ووجه «أباظة» في بيان، الثلاثاء، «تحية للدكتور أحمد الطيب على صراحته في كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى لسانت ليجدوا الذي انعقد بالعاصمة الايطالية روما عندما قال فضيلته: نحن نعلم أن الإحصاءات الحديثة تقول: إن نسبة مَن حصلوا على اللقاح من سكان قارَّة إفريقيا، قارةِ الذهب والثروات المعدنية، هي فقط اثنان إلى ثلاثة بالمائة، في مقابل قاراتٍ أخرى حصَل نصف سكانها أو ثلاثةُ أرباعهم على حقهم في الحياة بسبب وفرة هذه اللقاحات».

وأعلن «أباظة» اتفاقه التام مع «تأكيد فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف أنه مع أزمات المناخ وجائحة كورونا والرُّعب الذي عانَتْه ولا تزال تُعانيه كلُّ أسرة، تَوقَّعنا أن يُهرَعَ العالم بأسرِه إلى الاعتصام بالسماء ورحمتها الواسعة التي تُجيب دعاء المضطرين وتكشفُ كربَ المكروبين، جنبًا إلى جنبِ اعتصامِهم بمصانع الأدوية وتوفير اللقاح والأمصال الواقية من هذا الوباء الخطير مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التدخل وتوفير لقاح كورونا لجميع الدول الافريقية وجميع شعوب العالم التي تحتاج إلى هذا اللقاح تجنباً للتداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا على صحة المواطنين».

المصرى اليوم

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