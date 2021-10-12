وزير الرياضة: بيج رامي وسمر حمزة يصنعون التاريخ

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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة دائما تدعم اللاعبين خلال التحضير للمنافسات، والأهم تحقيق النتائج المطلوب والجيدة التي ترضي الجميع والجماهير المصري، وقبل لعب أولمبياد طوكيو 2020 كان هناك تحضير جيد وخلال فترة فيروس كورونا تم إيقاف التجهيزات لحين عودة المنافسات من جديد.

وأكمل: «سعيد بإنجاز بيج رامي في بطولة كمال الأجسام وايضا سمر حمزة بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة، وشئ مهم وكبير لها للتواجد على منصات التتويج».

وأردف: «بيج رامي شاب وطني وكبير ومحترم للغاية، وكان يستطيع اللعب لأي بلد خارج مصر، ولكنه فضل اللعب بإسم مصر، والبطولة لها أهمية كبيرة، ونبارك له على هذا الإنجاز، ورفع علم مصر في المحافل الخارجية له أهمية كبيرة وخاصة».

واختتم: «هناك دعم لكل الرياضيين داخل مصر، وهناك مؤسسات ترعى اللاعبين وتتحمل فترة الإعداد الخاصة باللاعبين، ودعم المؤسسات يكون له دعم كبير للاعبين».