أخبار عاجلة

طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه -
"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة -
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن -
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية -
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور -
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور" -
سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حبس موظفين استغلا موقعهم الوظيفي وحصلا أموالا بدون وجه حق من المواطنين بالقليوبية

Print
حبس موظفين استغلا موقعهم الوظيفي وحصلا أموالا بدون وجه حق من المواطنين بالقليوبية حبس موظفين استغلا موقعهم الوظيفي وحصلا أموالا بدون وجه حق من المواطنين بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة في القليوبية، حبس موظفين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب على المواطنين المخالفين بالتعدي على الطريق العام وتحصيل أموال منهم أزيد من قيمة المخالفات المقررة عليهم، حيث قام المتهمان بتدوين قيمة مخالفات أعلى من المقررة للاستيلاء عليها لمصلحتهما في إطار التربح المادي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت النيابة دفتر ايصالات التحصيل من مجلس المدينة التابع لهما المتهمان.

كانت معلومات سرية وردت لرئيس مباحث الأموال العامة تفيد قيام موظفين بإحدى مجالس المدن باستغلال وظيفتهما واستغلال نفوذهما وتحصيل أموال من المواطنين المتعدين على الطريق العام بتحصيل مبالغ مالية منهم على غير الحقيقة.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان استغلا موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما المتمثلة في منع إشغالات الطريق وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة في الإيصالات المسلمة إليهما والتحصل على باقي القيمة لمصلحتهما في إطار التربح المادي، وألقى القبض على المتهمان، وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية

سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء

جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء