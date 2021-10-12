حبس موظفين استغلا موقعهم الوظيفي وحصلا أموالا بدون وجه حق من المواطنين بالقليوبية

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قررت النيابة العامة في القليوبية، حبس موظفين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب على المواطنين المخالفين بالتعدي على الطريق العام وتحصيل أموال منهم أزيد من قيمة المخالفات المقررة عليهم، حيث قام المتهمان بتدوين قيمة مخالفات أعلى من المقررة للاستيلاء عليها لمصلحتهما في إطار التربح المادي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت النيابة دفتر ايصالات التحصيل من مجلس المدينة التابع لهما المتهمان.

كانت معلومات سرية وردت لرئيس مباحث الأموال العامة تفيد قيام موظفين بإحدى مجالس المدن باستغلال وظيفتهما واستغلال نفوذهما وتحصيل أموال من المواطنين المتعدين على الطريق العام بتحصيل مبالغ مالية منهم على غير الحقيقة.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان استغلا موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما المتمثلة في منع إشغالات الطريق وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة في الإيصالات المسلمة إليهما والتحصل على باقي القيمة لمصلحتهما في إطار التربح المادي، وألقى القبض على المتهمان، وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.