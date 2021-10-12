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«البيطريين»: توقيع برتوكول تعاون مع « للتأمين» لتقديم خدمات تأمينية للأعضاء

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«البيطريين»: توقيع برتوكول تعاون مع «مصر للتأمين» لتقديم خدمات تأمينية للأعضاء «البيطريين»: توقيع برتوكول تعاون مع « للتأمين» لتقديم خدمات تأمينية للأعضاء

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وقعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، بروتوكول تعاون مع شركتي للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وهي شركات حكومية تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، لتوفير العديد من الخدمات التأمينية التي يحتاجها أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت النقابة في بيان، الثلاثاء، أن البروتوكول يتضمن تقديم عدة خدمات للأطباء البيطريين، هي:

1-وثيقة تأمين المسئولية المهنية والتي تغطى الأخطاء المهنية للطبيب بحادث واحد، أو لعدة خلال السنة بحد أقصى 150 ألف جنيه، وبحكم قضائي نهائي ضد الطبيب بمقابل قسط سنوي بإجمالي 135 جنيه فقط لكل طبيب.

2-وثيقة تأمين ضد مخاطر ممارسة المهنة، وذلك لتغطية مخاطر «الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي المستديم»، الناتج عن حادث أو أي أوبئة مثل وباء كورونا، كما تغطى الوثيقة مصاريف الجنازة للوفاة بحادث أو بالوباء بحد أقصى 4000 جنيه، ويكون مبلغ التأمين لكل طبيب 200 ألف جنيه سنويا مقابل قسط سنوي يتحمله الطبيب بإجمالي قيمته 495 جنيها.

3- وثيقة تأمين سيارات:

يكون التأمين شامل على السيارات الحديثة أو المرخصة حتى 10 سنوات موديل مقابل قسط سنوي قيمته 1.7% بخلاف مصاريف إصدار العقد والضرائب والدمغات من قيمة مبلغ تأمين السيارة المطلوب التأمين عليها.

وفي حال زيادة عمر السيارة عن 10 سنوات حتى 15 سنة يرتفع القسط بنسبة 10%، وإذا زاد العمر عن 15 سنة حتى 20 سنة يرتفع القسط بنسبة 15% من قيمة قسط تأمين،

- وثائق تأمين السيارات تصدر بدون تحملات سواء إختيارى أو إجبارى.

- يوجد مع كل وثيقة تأمين سيارة كارت إنقاذ هدية من الشركة.

المصرى اليوم

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