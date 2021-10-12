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حذرت إدارة الأرصاد الجوية الأدرنية من حالة الطقس فى الأردن اليوم، ووجود حالة من عدم الاستقرار الجوي.

كذلك درجات الحرارة المتوقعة فى الأردن خلال 3 أيام مقبلة حتى يوم الأربعاء 13-10-2021.

تتوقع الأرصاد الجوية الأردنية حالة من عدم الاستقرار على المملكة الأردنية الهاشمية.

ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة أحيانًا خلال حالة الطقس اليوم فى الأردن.

وتتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكون الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات من الأمطار علي أماكن متفرقة من من المملكة اليوم، وتكون أمطار رعدية أحياناً علي بعض المناطق.

وتكون الرياح معتدلة واتجاهها جنوبي شرقي، وتكون مثيرة للغبار أحيانًا في مناطق من البادية.

وتكون حالة الطقس اليوم حارة نسبيًا نهارًاعلى خليج العقبة معتدلة ليلاً.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية فى خليج العقبة وفرص سقوط الأمطار ضعيفة خلال ساعات النهار.

وتكون الرياح فى العقبة شمالية معتدلة السرعة نشطة أحياناً.

ويكون ارتفاع الموج خفيف وحالة الملاحة مستقرة.

حذرت إدارة الأرصاد من وجود خطورة من الانزلاق على الطرقات فى أماكن سقوط الامطار.

وتوقعت وجود احتمال ضعيف لتشكل السيول في الوديان والمناطق المنخفضة.

ويستمر خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار فى مناطق البادية.

توقعات حالة الطقس الأربعاء 13-10-2021

تتوقع الأرصاد الأردنية أن تكون درجات الحرارة معتدلة الحرارة في أغلب مناطق الأردن.

وتستمر الأجواء حارة فى الأغوار والبادية والبحر الميت والعقبة.

وتظهر الغيوم غدًا الأربعاء على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

وتوجد فرصة لسقوط الأمطار غدًا شرق الأردن.

ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.

وحذرت الأرصاد من وجود خطورة الانزلاق على الطرق فى أماكن سقوط الامطار.

وتوقعت تدني الرؤية الأفقية بسبب تكون الغبار فى مناطق البادية.

توقعات حالة الطقس الخميس 14-10-2021

تتوقع الأرصاد الأردنية أن تكون حاة الجو معتدلة علي أغلب مناطق الأردن، بينما تكون حارة فى الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتكون الغيوم الأربعاء على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

واتجاه الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

حالة الطقس الجمعة 15-10-2021

تكون الأجواء معتدلة الحرارة على أغلب المناطق حارة فى البادية الأغوار والعقبة والبحر الميت.

وتتكون الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة خاصة فى المناطق الشرقية وجنوب شرق المملكة.

وتكون شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة فى الأردن حتى يوم الجمعة المقبل

تتوقع الأرصاد الجوية الأردنية أن تكون درجات الحرارة فى عمان يوم الثلاثاء 39 -18ْ، والأربعاء 29ْ-18ْ، والخميس 29ْ-18ْ، والجمعة 31ْ-20ْ.

تكون درجات الحرارة فى العقبة يوم الثلاثاء 35ْ -24ْ، والأربعاء 35ْ-23ْ، والخميس 35ْ-24ْ والجمعة 36ْ-25ْ.

ويمكن معرفة درجات الحرارة فى مناطق الأردن المختلفة من خلا الجدول التالي:

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