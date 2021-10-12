هل تتأثر أسعار الخضروات والفاكهة بسبب حالة الطقس؟

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طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه
-
الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ151 ألف ريال في مزاد "نادي الصقور"
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
سكان "مقام مكة" يشكون غياب الخدمات الأساسية: سنوات من المناشدة لم تثمر
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 11:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هل تتأثر أسعار الخضروات والفاكهة بسبب حالة الطقس؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 02:51 مساءً
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