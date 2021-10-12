«فان دير ميرفي» مهدد بالاستبعاد من سباقات فورمولا 1

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أصبح الجنوب أفريقي آلان فان دير ميرفي سائق السيارة الطبية، يواجه خطر الغياب عن المزيد من سباقات فورمولا 1، عقب غيابه عن سباق جائزة تركيا الكبرى، بسبب قراره بعدم الحصول على لقاح كوفيد-19.

وأصيب فان دير ميرفي (41 عامًا) وإيان روبرتس طبيب فورمولا 1 بفيروس كورونا بشكل منفصل قبل السباق، ولم يسافرا إلى إسطنبول ليحل محلهما فريق فورمولا التابع للاتحاد الدولي للسيارات.

من جانبه، قال الجنوب أفريقي عبر حسابه في «تويتر»، إنها المرة الثانية التي يصاب فيها بفيروس كورونا، وإنه لم يحصل على التطعيم لأسباب شخصية.

وقال مايكل ماسي مدير السباقات في فورمولا 1: «مما نفهمه، توجد دولتان ربما لن يُسمح لك بدخولهما ما لم تحصل على التطعيم ضد كوفيد-19».

وأضاف: «تحتاج للامتثال لهذه المتطلبات للدخول ومن هذا المنطلق يجب على الاتحاد الدولي للسيارات أن يحترم متطلبات الدول للسماح بدخول أراضيها، وكذلك جميع الفرق وأي شخص آخر».

وشرح فان دير ميرفي موقفه قبل السباق، وأشار إلى أنه تلقى إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب موقفه، وسيحظر أولئك الذين يهاجمونه شخصيا أو يتمنون فصله.

وأكد الجنوب أفريقي آلان فان دير ميرفي عبر «تويتر»: «أدرك تمامًا أنه من المحتمل أن تقل فرصتي في الحصول على الوظائف أو تقييد حريتي في الحركة بناء على خياراتي».