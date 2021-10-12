«قائد سرب مقاتل» يروي تفاصيل حرب أكتوبر بـ«ندوة المهندسين»

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نظمت اللجنة الثقافية، بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، الندوة الأولى لاحتفالات نقابة المهندسين المصرية، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة، واستضافت اللجنة اللواء طيار ساجي لاشين، واللواء طيار أحمد المنصوري، أبطال سلاح الطيران المصري، والقبطان بحري وسام حافظ، كبير مرشدي قناة السويس، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة بسلاح البحرية المصرية.

وفي كلمته، تطرق اللواء طيار ساجي لاشين، إلى ذكرياته مع يوم السادس من أكتوبر، وقال: «كنت قائدًا لأحد الأسراب المقاتلة القاذفة، وكنت مكلف بتدمير مواقع صواريخ الهوك في سيناء، حتى يتم التمهيد للقوات البرية، وتتمكن من التحرك في أعماق سيناء، وفي أثناء الاستعداد لتنفيذ الضربة وجدت قوات العدو في طابور اصطفاف، فكان على أن أفاضل بين ضرب الطابور، أو ضرب موقع صواريخ الهوك، وقررت في ثواني معدودة إطلاق قذيفة على الطابور، ثم انخفضت بالطائرة وقصفت موقع صواريخ الهوك، لأفتح للقوات البرية طريقا آمنا للدخول إلى سيناء».

وأضاف «لاشين»: «أهم طلعة طيران قمت بها في حياتي كانت يوم 23 أكتوبر عام 1973، خلال الاشتباك مع العدو حول منطقة الثغرة في الدفرسوار، واشتبكت مع الطائرات الإسرائيلية، وأصيبت طائرتي في الجناح الأيمن، وتلقت الكابينة طلقة من مدفع رشاش مثبت على إحدى طائرات العدو، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الطائرة، وكان يجب أن أقفز في هذه اللحظة، إلا أنني لم أتمكن من ذلك، نظرًا لتعرض الكرسي المؤهل للقفز من الطائرة لمشكلات فنية، وأمامي عدادات الطائرة تشير إلى أن درجة الحرارة مرتفعة جدًا، والطائرة على وشك الانفجار، وأمامها دقائق وتسقط على الأرض، حتى حدثت المعجزة وأطلق طيار إسرائيلي صاروخًا على طائرتي، مما أدى إلى استعادة وضع كرسي الطيران مرة أخرى، وقفزت من الطائرة، حيث احتميت بتبه صغيرة حتى أنقذني مقدم من القوات البرية، وحملني في مدرعته إلى أقرب مستشفى، وفيها أخبروني بأن هناك ضغطا في 5 فقرات من العمود الفقري، ولا يمكنني التحرك حتى أتماثل للشفاء، إلا أنني صممت على التحرك بعربة إسعاف إلى موقعي بالمطار، لإرشاد الطيارين الذين يعملون تحت قيادتي، حتى لا تتأثر روحهم المعنوية ويستكملوا مهامهم بنجاح».