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إحباط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة

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إحباط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة إحباط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة
بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.. محملة بحبوب الذرة عبر البطحاء

إحباط تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية المستمرة لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين مهربة إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووفق خطة أمنية محكمة، تم ضبط (1.531.791) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة شخصين، مواطن ومقيم سوري، بمدينة الرياض.

وأوضح الرائد "النجيدي" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها، مثمنًا التعاون المشترك مع الجانب الأمني النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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