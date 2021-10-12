وزير الصحة الليبي يزور مجمع الإسماعيلية الطبي ويُشيد بمنظومة «التأمين الشامل»

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التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل «نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان»، الدكتور على الزناتي وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالسادة الحضور، مؤكدًا مدى الترابط في العلاقات بين الحكومتين المصرية الليبية في كافة المجالات لا سيما المجال الصحي، فيما أكد الدكتور أحمد السبكي على حرص القيادة السياسية ووزيرة الصحة والسكان بتقديم كل سبل الدعم والتعاون بين البلدين في الشأن الصحي.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء، دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لكافة المواطنين دون تمييز، معربًا عن فخره بإنجازات الهيئة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، بما يسهم في تخفيف عبء المرض على كاهل المرضى وذويهم، حيث تكفل الدولة باشتراكات علاج غير القادرين، إلى جانب دورها في إدارة وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على التسجيل والاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا طبقًا لمعايير GAHAR2021، علاوة على تطبيق منظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية للهيئة، بما تشمله من نظام السجلات الطبية الإلكترونية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والربط الإلكتروني بين الخدمات وأقسام الرعايات المركزة والطوارئ بالمستشفيات، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل LIS، ومنظومة طبيب الأسرة AIS، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة، وآليات التحول الرقمي لخدمات الطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث وسرعة احتوائها والسيطرة عليها أو التنبؤ بها ومنع وقوعها، إضافة إلى تفعيل التطبيقات الإلكترونية لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد مثل تطبيق البالطو ElBalto، وخدمات التطبيب عن بعد TELE-MEDICINE، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية بين الاطباء وجميع العاملين care Connect، إلى جانب عزم الهيئة على إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والمستشفيات الافتراضية لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للدكتور على الزناتي وهنأه على تنصيبه رئيسًا للدورة الـ 68 لدول شمال وشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، فيما قدم محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة درع المحافظة تكريمًا للدكتور على الزناتى، وتأكيدًا على توطيد أواصر الأخوة بين شعبي وحكومتي البلدين.

وعقب الاجتماع، رافق الدكتور أحمد السبكي، ومحافظ الإسماعيلية، وفد وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدكتور على الزناتي، في زيارة ميدانية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، للاطلاع على نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، وذلك بعد زيارتهم لمحافظة بورسعيد، وتطلع الجانب الليبي للاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

كما وجه الدكتور على الزناتي وزير الصحة الليبي كل الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، معربًا عن اعتزازه بنجاح وزارة الصحة المصرية في إدارة العديد من ملفات الإصلاح الصحي وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الصحية الرئاسية 100مليون صحة، مشيرًا لجهودها المبذولة في إنجاز المشروعات الصحية التي تسهم بالارتقاء في مستوى الحياة الصحية للمواطن المصري، لافتًا إلى فخره بإمكانيات هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الطبية بمحافظة بالإسماعيلية، معربًا عن أمله في الاستفادة من نجاح التجربة وخبرات هيئة الرعاية الصحية في مجال بناء الأنظمة الصحية الحديثة، الرعاية الصحية الأولية للمرضى، رعاية طب الطوارئ، رعاية الحالات الحرجة، مجالات الطب المتقدم فيما يخص علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام وجراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب وغيرها من التخصصات الدقيقة، وإدارة وتشغيل المستشفيات، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بأحدث معايير الجودة العالمية، وكذلك الاستفادة من الكوادر الطبية المصرية في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة من التمريض وفنيين الأشعة بمنشآتهم الطبية، بما يتماشى مع رؤيتهم نحو تطوير القطاع الصحي ببلدهم.