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الزعيم الكوري الشمالي يستعرض قوات بلاده العسكرية فى معرض تطور الدفاع الوطني (صور)

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الزعيم الكوري الشمالي يستعرض قوات بلاده العسكرية فى معرض تطور الدفاع الوطني (صور) الزعيم الكوري الشمالي يستعرض قوات بلاده العسكرية فى معرض تطور الدفاع الوطني (صور)

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افتتح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أوون، معرض تطور الدفاع الذاتي، في مدينة معارض الثورات الثلاث، بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمل الكوري.

وحصلت «المصري اليوم» على نص كلمته الافتتاحية، وكذلك صورًا خاصة من السفارة الكورية الشمالية في القاهرة.

وحضر كيم جونغ وون، الأمين العام لحزب العمل الكوري، مكان حفل الافتتاح، وسط هتافات مدوية بتعزيز قدرات الجيش الدفاعية وبحياة الزعيم نفسه، جاء ذلك في حضور أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، والوزراء، والمسؤولون في أجهزة القوات المسلحة مثل كواون يونغ جين، لي يونغ كيل، ليم كوانغ ايل وقادة التشكيلات في مختلف قوات الجيش الشعبي الكوري.

وأظهر جندي المظلة الأفضل مهارة الهبوط وهو يرفع علم الحزب الأحمر، وفي فضاء مكان حفل الافتتاح، جرى الطيران الماهر بأداء الطيارين المقاتلين، أطلق الجمهور هتافات التشجيع بظهور سرب الطائرات التي تظهر فن الطيران المصقول في الأيام العادية دون تحفظ، من خلال ممارسة مختلف حركات الطيران القتالي الفضائي مثل طيران الإسفاف ومهارة الصعود المفاجئ العمودي وانقلاب الطائرتين باتجاه معاكس، في آن مع إطلاق الأصوات المدوية.

وظهر كيم في منصة الرئاسة مع الكوادر القياديين وأصحاب الجدارة في قطاع أبحاث علوم الدفاع الوطني هزت الهتافات المتحمسة مكان الحفل، مشيرا إلى أن هذا المعرض الكبير يغدو تظاهرا مدويا للقوات الوطنية لا تقل أهميته عن العرض العسكري.

ودعا جميع أبناء الشعب إلى بذل كل ما لديهم من الجسد والروح والذكاء والحماسة دون تحفظ في القضية المقدسة الهادفة إلى توطيد القدرة الدفاعية لدولتنا من كل النواحي.

في حفل الافتتاح، منحت الجوائز للأشخاص الذين ساهموا مساهمة خاصة في تطوير القدرة الدفاعية للبلاد.

الزعيم الكوري الشمالي خلال افتتاح معرض الدفاع الوطني
الزعيم الكوري الشمالي خلال افتتاح معرض الدفاع الوطني

المصرى اليوم

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