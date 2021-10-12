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لاعبو يخوضون تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة في كينيا

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لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة في كينيا لاعبو يخوضون تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة في كينيا

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة فى كينيا بعد تناول وجبة الغداء ، وقبل التحرك للملعب الفرعي باستاد كاساراني الذي سيخوض عليه الزمالك تدريباته في الرابعة عصر اليوم بتوقيت كينيا، الثالثة بتوقيت القاهرة.


وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية فى كينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.


ويستعد الزمالك لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل فى كينيا بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أنه تم تنسيق كل الأمور الخاصة بخضوع أفراد البعثة للمسحة الطبية التي ستسبق المباراة بالاتفاق مع مسؤولي السفارة تحت اشراف المستشفي القبطي.


ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الزمالك التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.
خط الهجوم: يوسف أوباما
ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم :
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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