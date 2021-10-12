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رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية يزور أهرامات الجيزة وسقارة

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رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية يزور أهرامات الجيزة وسقارة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية يزور أهرامات الجيزة وسقارة

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زار، اليوم، بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية على رأس وفد حكومي، منطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة، وذلك أثناء تواجده في زيارة رسمية لمصر.

بدأت الجوله بزيارة منطقة آثار سقارة، حيث استقبلهم صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، واصطحبهم في جولة بهرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، ومقبرة ميراروكا.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم واصطحبهم الاستاذ أشرف محي مدير آثار الهرم، في جولة للهرم الأكبر ومنطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبوالهول، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية من داخل المنطقة الآثرية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن سعادته بالزيارة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وبما شاهده من كنوز أثرية وعظمة بناء الأهرامات، والتعرف على منطقة آثار سقارة في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية كبيرة وهامة خلال المرحلة الماضية.

المصرى اليوم

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