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ضبط 2435 عبوة دواء بيطري مخالفة في حملات رقابية بالشرقية

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ضبط 2435 عبوة دواء بيطري مخالفة في حملات رقابية بالشرقية ضبط 2435 عبوة دواء بيطري مخالفة في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على مصانع التصنيع وعيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية، بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ حملة تفتيشية على معارض بيع الأدوية البيطرية بمركز الحسينية، تم خلالها المرور على 3 مراكز بيع أدوية بيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لمركزين بيع أدوية بيطرية، وضـبط 2435 عبوة دواء لـ 57 صنف بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية، ومجهول المصدر، ومحظور إستخدامها بيطريا، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

المصرى اليوم

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