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بحضور «سعفان».. «قوى عاملة الشيوخ» تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

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بحضور «سعفان».. «قوى عاملة الشيوخ» تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بحضور «سعفان».. «قوى عاملة الشيوخ» تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

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عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء اجتماعاً برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

وقال «سعفان» ان فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعي تماما حقوق المرأة العاملة.
و اضاف انه تم عمل حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.

ومن جانبه اشاد المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة بمشروع القانون مؤكدا حرص أعضاء اللجنة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الايجابية التي شهدتها في السنوات القليلة الماضية وأن يكون صالحاً للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.

المصرى اليوم

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