«تعليم القليوبية»: جولات على المدارس لرصد السلبيات وتعزيز الإيجابيات (صور)

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تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عددا من مدارس إدارة طوخ التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية، ورصد السلبيات وتعزيز الإيجابيات بها وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الجولة جاءت بمشاركة عايدة جبريل، مدير إدارة المتابعة وسند حفني مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وهالة حسام مدير إدارة طوخ التعليمية.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم على مدارس القليوبية

وتضمنت الجولة المرور على مدرسة الشهيد خالد المغربي الثانوية بنات بطوخ ومدرسة الدير الابتدائية المشتركة رقم 1، حيث شهد طابور الصباح وتحية العلم وإلقاء النشيد الوطني وتنمية روح الانتماء بداخل الطلاب تجاه وطنهم، والاهتمام بالنظافة وبالأنشطة.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم على مدارس القليوبية

تابع وكيل الوزراة خلال جولته المعامل والمكتبات ومعامل الحاسب الآلي وكثافات الفصول وأنصبة المعلمين، وخطط الأنشطة والملاعب ومدى جاهزيتها لاستقبال الأنشطة التعليمية، كما تفقد حجرة الزائرة الصحية وحجرات العزل بالمدارس، وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والتأمين الصحي، لتنفيذ تعليمات الوزارة والصحة معا.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم على مدارس القليوبية

كما تفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال ودورات المياه، مؤكدًا ضرورة التهوية والإضاءة والتعقيم والتطهير المستمر، للحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة والطالبات وكل العاملين بالمنظومة التعليمية.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم على مدارس القليوبية

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم، بطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وحثهم على ضرورة الحضور والاستفادة من الحصص الدراسية وضرورة حضور طابور الصباح وتحية العلم، والالتزام بالحصص الدراسية بالمدرسة، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة والحصول على أفضل الدرجات.

وشدد على جميع المعلمين بالفصول، بتفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم، والالتزام بخرائط المنهج لجميع المراحل التعليمية والأنشطة التعليمية، لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب، والمتابعة الفنية لجميع المعلمين داخل الفصول وعمل مسابقة أجمل فصل والاهتمام بالوسائل التعليمة والأنشطة التربوية.