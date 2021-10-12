إصابة طالبين بجروح أثناء «الفسحة» في مدرسة بالشرقية

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أصيب طالبين بكدمات وجروح، إثر سقوط صندوق قمامة عليهما أثناء الفسحة في مدرسة بنى عامر الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث أصيب أحدهما بجرح قطعى بالرأس، والآخر بكدمات وتم نقلهما إلى مستشفى الأحرار التعليمى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ورود إشارة من مستشفى الأحرار باستقبال كل من «ي. م. م» 12 عاما مصاب بجرح قطعى بالرأس، و«م. أ. ح» 10 سنوات«مصاب بكدمة بالرأس، وتبين حدوث إصابتهما أثناء اليوم الدراسى.

ومن جانبه أفاد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه فور إخطاره قام بالتواصل مع الطفل المصاب وتم نقله وزميله من قبل مشرف المدرسة إلى مستشفى الأحرار، لافتا إلى أنه تم الاطمئنان على الطفلين وإرسال مدير المدرسة الذي بدوره تواجد معهما داخل المستشفي للمتابعة، وأنه خلال تواصله مع الطفل للإطمئنان عليه أكد له أنه كان يتناول الساندوتش في الفسحة وحاول اللهو بكيس فارغ معه فتعلق في صندوق قمامة وسقط عليه، نافيا حدوث إصابتهما إثر سقوط عارضة خشب عليهما.