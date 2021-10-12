ثقافة أسيوط تواصل فعاليات «طرق الأبواب»

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بتقديم الأنشطة الثقافية والفنية بصعيد مصر والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث تستمر فعاليات مبادرة «طرق الأبواب» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسيوط برئاسة د. مروة كدواني.

شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر يوم ثقافي فني بدأ بالسلام الجمهوري، أعقبها لقاء حواري بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام» قدمته الراهبة عفاف رزق بسطا سفيرة المحبة والسلام بالمجلس، عن دور المرأة المصرية كصانعة للسلام ودورها المحوري في تنشئة الأسرة والحفاظ على السلام الإجتماعي، كما تحدثت الواعظ الديني هناء عفت بالمجلس، عن دور الأم في جمع شمل الأسرة، كما تطرقت إلى دور المرأة في الحفاظ على أسرتها الصغيرة والكبيرة من المتغيرات المجتمعية مثل التطور التكنولوجي.

أقيمت على التوازى العديد من الورش الفنية منها «الإكسسوارات قدمتها الفنانة سمر محمد، وتلوين الوجوه للفنان زياد علاء، رسم الحر للفنانة ولاء فرحات، حيث قدمت مبادء الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين، وورشة فنية للأطفال بعنوان لا للعنف الأسرى وتم التعبير عنها من خلال رؤية الأطفال، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية، «تخت شرقي»، بقيادة المايسترو حسام حسني، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية احتفالاً بذكرى نصر اكتوبر، بجانب تكريم الموهوبين بجوائز رمزية وشهادات تقدير لما قدموه من إبداع خلال المبادرة.