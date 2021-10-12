أخبار عاجلة

جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء -
رمضان صحبي وإكرامي وعاشور يظهرون في مؤتمر ترشح محمود الخطيب (صور) -
رئيس جامعة عين شمس: قوانين التبرع بالأعضاء للأقارب يمكن تغييرها -
آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس -
رئيس الرقابة على المصنفات : وزيرة الثقافة لم تشاهد فيلم ريش -
رئيس اتحاد منتجي الدواجن: بيض بسعر مخفض في المجمعات الاستهلاكية -
أبرزهم النبوي والفيشاوي.. 10 نجوم يظهرون لأول مرة على «الريد كاربت » في خامس أيام الجونة -
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا يٌسلم 30 فتاة تجهيزات الزواج ضمن مبادرة «دكان الفرحة»

Print
محافظ المنيا يٌسلم 30 فتاة تجهيزات الزواج ضمن مبادرة «دكان الفرحة» محافظ المنيا يٌسلم 30 فتاة تجهيزات الزواج ضمن مبادرة «دكان الفرحة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، 30 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج، وذلك ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، التي ينظمها صندوق تحيا ، تحت شعار «فرحتك فرحتنا» بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في احتفالية كبري غمرتها أجواء الفرحة والسعادة، بمسرح ديوان عام المحافظة.

توزيع مساعدات للعرائس في المنيا

جاء ذلك بحضور علاء محب مسؤول أول مشروعات بصندوق تحيا مصر، نهال فاروق مدير عام العلاقات العامة بصندوق تحيا مصر وأحمد حلمي مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر، تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالحفاظ على كيان الاسرة المصرية، وتجسد أسمي معاني التكافل الاجتماعي وتخفيف عبء تجهيز الفتيات عن كاهل الأسرة الاولي بالرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية.

توزيع مساعدات للعرائس في المنيا

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتي ضمنت حياة كريمة للمواطنين.

هنأ المحافظ جميع الفتيات بالزواج السعيد، معربا عن خالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والامان، وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، وخاصة في محافظة المنيا والعمل على استهداف جميع الفئات، وتوفير الدعم اللازم للمستهدفين من الأكثر احتياجا، مؤكداً على دعمه الكامل لتلك المبادرات، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة.

توزيع مساعدات للعرائس في المنيا

من جانبه صرح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن احتفالية دكان الفرحة تأتي ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التي ينفذها الصندوق لضمان تحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، وتخفيف أعباء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.

توزيع مساعدات للعرائس في المنيا

وأضاف أنه تم دراسة حالة المستفيدات من المبادرة في المنيا والتأكد من أحقيتهن في الحصول على تجهيزات الزواج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تحصل كل منهن على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي)، مشيرا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع.

وخلال الاحتفالية، قدم جابر جرجس مدير فندق ام جي نفرتيتي هدية لكل فتاة، بإقامة ليلة كاملة بالفندق مجانا لكل عروسين عقب إتمام مراسم الزفاف بالتنسيق مع العلاقات العامة لصندوق تحيا مصر، كما قدم قصر ثقافة المنيا فقرة فنية «التنورة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات