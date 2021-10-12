محافظ المنيا يٌسلم 30 فتاة تجهيزات الزواج ضمن مبادرة «دكان الفرحة»

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سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، 30 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج، وذلك ضمن مبادرة «دكان الفرحة»، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، تحت شعار «فرحتك فرحتنا» بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في احتفالية كبري غمرتها أجواء الفرحة والسعادة، بمسرح ديوان عام المحافظة.

توزيع مساعدات للعرائس في المنيا

جاء ذلك بحضور علاء محب مسؤول أول مشروعات بصندوق تحيا مصر، نهال فاروق مدير عام العلاقات العامة بصندوق تحيا مصر وأحمد حلمي مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر، تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على كيان الاسرة المصرية، وتجسد أسمي معاني التكافل الاجتماعي وتخفيف عبء تجهيز الفتيات عن كاهل الأسرة الاولي بالرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية.

توزيع مساعدات للعرائس في المنيا

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتي ضمنت حياة كريمة للمواطنين.

هنأ المحافظ جميع الفتيات بالزواج السعيد، معربا عن خالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والامان، وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، وخاصة في محافظة المنيا والعمل على استهداف جميع الفئات، وتوفير الدعم اللازم للمستهدفين من الأكثر احتياجا، مؤكداً على دعمه الكامل لتلك المبادرات، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة.

توزيع مساعدات للعرائس في المنيا

من جانبه صرح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن احتفالية دكان الفرحة تأتي ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التي ينفذها الصندوق لضمان تحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، وتخفيف أعباء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.

توزيع مساعدات للعرائس في المنيا

وأضاف أنه تم دراسة حالة المستفيدات من المبادرة في المنيا والتأكد من أحقيتهن في الحصول على تجهيزات الزواج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تحصل كل منهن على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي)، مشيرا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع.

وخلال الاحتفالية، قدم جابر جرجس مدير فندق ام جي نفرتيتي هدية لكل فتاة، بإقامة ليلة كاملة بالفندق مجانا لكل عروسين عقب إتمام مراسم الزفاف بالتنسيق مع العلاقات العامة لصندوق تحيا مصر، كما قدم قصر ثقافة المنيا فقرة فنية «التنورة».