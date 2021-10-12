الخولي: معين الشعبانى سلاح المصري في معاقل أفريقيا

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أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي، جاهزية الفريق للظهور بشكل مميز خلال مواجهة فريق السلطات الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال محمد الخولي في تصريحات تليفزيونية: «معين الشعباني يعتبر سلاح المصري في اللقاء، بالنظر إلى خبرته الأفريقية الكبيرة».

وأضاف: «الجهاز الفني درس المنافس جيدا، وندرك قوته، لكن المصري جاهز للفوز، المواجهة ليست سهلة خاصة أن لقاء الذهاب سيقام في أوغندا، كما نعد جماهير المصري ببداية قوية في كأس الكونفدرالية، والمنافسة بقوة على اللقب».

وأشار إلى أن دوري الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية وأكثر شراسة، خاصة بعدما دعمت الأندية الصاعدة صفوفها بصفقات قوية، والصفقات الـ9 الجديدة ستشارك مع المصري في الكونفدرالية بداية من دور المجموعات، كما قررنا أيضا تصعيد بعض الناشئين للاستعانة بخدماتهم في الفترة المقبلة.