«المهندسين» تعقد ندوة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بحضور أبطال الحرب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين، عن تنظيم اللجنة الثقافية، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي، الندوة الأولى لاحتفالات نقابة المهندسين المصرية، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة.

واستضافت اللجنة اللواء طيار ساجي لاشين، واللواء طيار أحمد المنصوري، أبطال سلاح الطيران المصري، والقبطان بحري وسام حافظ، كبير مرشدي قناة السويس، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة بسلاح البحرية المصرية.

وأعرب «ضاحي»، عن سعادته بوجود أبطال حرب أكتوبر، بنقابة المهندسين، للاحتفال معهم بهذه الذكرى العطرة، واصفًا حرب أكتوبر بالعبور بمصر والمصريين من الانكسار إلى رد الكرامة.

وأضاف «ضاحي»: «كانت قواتنا المسلحة والشعب المصري بكافة أطيافه يشعرون بالانكسار، والوضع العام يستحيل تخيله عقب الهزيمة، لأن الجيش المصري لم يكن قد حارب فعليا، ولكن في الوقت نفسه كان يملئنا الحب والانتماء لبلدنا، ولقيادتنا السياسية، وأثناء حرب الاستنزاف شعر الجميع أن جيشنا ما زال لديه القوة والقدرة على محو عار الهزيمة، وقادرًا على رد الكرامة».

وتابع نقيب المهندسين، أنه أثناء اجتماع الطلبة مع الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1971 عبر جميع الطلاب عن تعجلهم الشديد لقيام الحرب حتى تعود الروح إلى كل المصريين، وهذا ما حدث بعد حرب أكتوبر، وانتصرنا على الجيش الذي لا يقهر، كما ادعت إسرائيل، موضحا أنه في هذه الفترة لم يوجد بين المصريين أي نوع من أنواع الجريمة، فالجميع كان متكاتفًا خلف جيشه وقيادته.

وأكد «ضاحي» في كلمته أنه يشعر بعزة وفخر بمجرد حلول شهر أكتوبر، معبرًا عن فخره بقواتنا المسلحة، وأن مصر تمتلك جيشًا قويًّا قادرًا على حمايتها، قائلًا: «البلد التي ليس لها جيش قوي يحميها هي بلد في مهب الريح».

ودعا «ضاحي» في كلمته، جميع المصريين إلى التكاتف والالتفاف حول جيش مصر وقيادته العليا والتي تشهد البلاد بفضلهم العبور الجديد في كافة المرافق والمجالات، بفضل قيادة سياسية حكيمة تحب مصر وتنتمي بحق لتراب هذا الوطن.

من جانبه هنأ المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة، جميع المصريين بالذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، وقال: «أنا من أكثر الذين شعروا بالمرارة عقب هزيمة 1967، لأنني من محافظة السويس، وتم تهجيرنا إلى عدة أماكن في مصر، ولكني أيضا من أكثر الذين شعروا بحلاوة النصر في أكتوبر 1973، وكنت أتمنى المشاركة في هذه الحرب المجيدة، ولكنني كنت ما زلت في المرحلة الثانوية، وتذوقنا جميعًا حلاوة النصر ورد الكرامة والعزة».

وبدوره تقدم الدكتور مهندس محمد إبراهيم الدسوقي، رئيس اللجنة الثقافية والفنية، بالشكر لنقيب المهندسين والأمين العام، على موافقتهما الفورية على عقد هذه الندوة، بل والمشاركة فيها، تعبيرًا منهما على أهمية المناسبة وأيضًا لأهمية الاحتفال بأبطال أكتوبر، كما أعرب عن سعادته بوجود أبطال أكتوبر بين جنبات النقابة ليسردوا للحضور بعضًا من إعجازات حرب أكتوبر التي قاموا بها.